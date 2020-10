LUIZINHO GOEBEL PARTICIPA DE REUNIÕES, PASSEATAS E INAUGURAÇÃO DE COMITÊ EM MUNICÍPIOS RONDONIENSES

Parlamentar cumpriu uma extensa agenda nos municípios por ele visitados

No último fim de semana e no início desta semana, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV), participou de reuniões e caminhadas com candidatos a prefeitos e vice-prefeitos em quatro municípios rondonienses.

O percurso do parlamentar iniciou-se em Guajará-Mirim na sexta-feira, 02 de outubro. Na ocasião, Goebel esteve presente na primeira reunião da Coligação “Somos Todos Guajará”, que tem na chapa majoritária a advogada Taissa Sousa, do Partido Verde (PV), e Luiz Neguinho, do Partido Social Cristão (PSC).

No sábado, 03, ainda na região da Pérola do Mamoré, Goebel e candidatos da Coligação realizaram uma passeata pela cidade, oportunidade que tiveram para visitar vários bairros.

À noite Luizinho Goebel esteve em Itapuã do Oeste participando de encontro da Coligação “Renovação, Força e Coragem” que tem como candidato a prefeito o servidor público estadual, Professor Altair (Patriotas) e como candidato a vice-prefeito, Cidinho do Viveiro (PV).

No domingo, 04, o deputado visitou o município de Ariquemes para mais um dia de reuniões com amigos e apoiadores.

De volta à Vilhena, Luizinho Goebel participou nesta segunda-feira, 05, da inauguração do Comitê de Campanha da Coligação “Vilhena no Caminho Certo”.

No evento que teve a presença do candidato a prefeito, Eduardo Japonês (PV), da vice Patrícia da Glória (PV) e de todos os candidatos a vereador daquela Coligação, o deputado desejou uma boa campanha a todos.

