LUIZINHO GOEBEL GARANTE TUBOS ARMCOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PONTES EM ALTA FLORESTA E ALVORADA DO OESTE

Estradas ficarão mais acessíveis e seguras

Pequenas pontes de madeira nos municípios de Alta Floresta D´ Oeste e Alvorada do Oeste serão substituídas por tubulações de aço. As obras, que beneficiarão moradores das duas cidades serão concretizadas graças à atuação do deputado estadual, Luizinho Goebel (PV).

Conforme o parlamentar, a solicitação para aquisição de tubos armcos para o município de Alta Floresta foi um pedido do vereador e presidente da Câmara Municipal, Dario Moreira que, em um vídeo divulgado nas redes sociais agradeceu-lhe pela destinação da emenda.

“Quero dizer deputado que esses tubos serão instalados em pontos estratégicos. Sabemos da dificuldade que temos para adquirir madeiras na nossa região. Por isso, temos certeza que os tubos trarão bastante comodidade e tranquilidade para os moradores de nosso município. Obrigado, deputado!”, enfatizou o vereador.

O município de Alvorada do Oeste também recebeu a notícia que poderá substituir pontes de madeira que precisam constantemente de manutenção por obras definitivas. A medida – que tem dado muito certo em várias cidades – visa melhorar a trafegabilidade nas estradas vicinais, facilitando o escoamento da produção na região.

“Estamos sempre buscando melhorar a infraestrutura das estradas para dar mais mobilidade, comodidade e segurança para a população. Estamos trabalhando firmes e fortes para levar benefícios aos municípios de nosso estado”, destacou Goebel.

FONTE: ASSESSORIA

FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments