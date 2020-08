LUIZINHO GOEBEL GARANTE ILUMINAÇÃO DE LED NA AV. RONDÔNIA, EM VILHENA

Vereador entregou ao deputado estadual, em mãos, ofício solicitando recurso

Outra importante avenida: a Rondônia em Vilhena receberá por meio de emenda parlamentar do deputado estadual, Luizinho Goebel (PV), iluminação 100% LED. O anúncio, em vídeo, feito pelo parlamentar estadual foi publicado nesta semana em suas redes sociais.

De acordo com Goebel, a solicitação do recurso para a troca da iluminação pública na região, na extensão da av. 1.705 até a BR-174, é do vereador França Silva (PV), que vem atendendo as reivindicações dos comerciantes e moradores. Recentemente a av. Rondônia foi asfaltada após anos de anos de espera e de muitos protestos.

Aproveitando a ida até a av. Rondônia, o vereador França Silva entregou ao deputado estadual, em mãos, ofício solicitando recurso para a realização da obra que já é aprovada pela população.

“Quero reafirmar o compromisso com o vereador França Silva, que solicitou recurso parlamentar para que fizéssemos a iluminação de LED de primeira qualidade e ultra moderna. Vilhenenses podem ter certeza que vamos trabalhar para atender o pedido do vereador que vem atendendo muito bem essa grande região. Sabemos que a av. Rondônia precisa de uma boa iluminação já que hoje ela tem uma grande movimentação de veículos. Então, contem comigo! A iluminação de LED vai sair e o sonho de toda a comunidade que mora nessa região vai ser concretizado”, enfatizou Goebel.

LUZ DE LED EM VILHENA

A av. Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, nomeada como cartão postal do município de Vilhena pelo projeto de iluminação pública, recebeu no ano passado lâmpadas de LED graças a recurso de emenda parlamentar do deputado estadual, Luizinho Goebel.

O pedido para execução da troca de iluminação que traz inúmeras vantagens, entre elas, a redução significativa no consumo de energia elétrica, segurança, além da economia em custos com manutenção, foi do vereador Ronildo Macedo que também solicitou ao deputado a troca de iluminação da av. Paraná.

