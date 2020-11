LUIZINHO GOEBEL EMITE NOTA DE PESAR PELO FALECIMENTO DE UNIVA FALCÃO DOS SANTOS

O deputado estadual Luizinho Goebel lamenta a morte de pioneira vilhenense

É com pesar profundo que emito a nota de pesar pelo falecimento da senhora Univa Falcão dos Santos, ocorrido na madrugada de quinta-feira (12/11) em Brasília aos 78 anos.

Univa era pioneira da cidade de Vilhena, chegou na cidade em 1979, vindo da São Miguel do Oeste (SC). Ela era esposa do comerciante Vivaldino dos Santos “Dino do Ferro Velho”, deixa um legado de pessoa ética, dedicada a família e aos amigos, sempre acolhedora e alegre.

Para o deputado Luizinho Goebel, a morte da pioneira Univa é uma perda irreparável para a sociedade vilhenense. “É um momento de tristeza e de dor que toma conta dos familiares e amigos desta grande mulher que procurou servir a comunidade. Externo o meu sentimento de pesar, e rogo a Deus que conforte aos familiares e amigos que ela soube fazer ao longo de seu vida”.

Ficam recordações de uma mulher maravilhosa que deu e ensinou muito a todos nós. Aos seus queridos familiares deixo os meus sinceros pêsames.

Luizinho Goebel e Família/Deputado Estadual

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

