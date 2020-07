LUIZINHO GOEBEL É HOMENAGEADO PELA EQUIPE DO CENTRO DE ATIVIDADES À TERCEIRA IDADE EM VILHENA

A homenagem oferecida ao deputado pelo CATI é pelo empenho, dedicação e representatividade com a 3ª idade de Vilhena

Na manhã de quinta-feira (23), o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) foi homenageado pela equipe do Centro de Atividades à Terceira Idade (CATI), que é referência em todo o estado de Rondônia pelo excelente trabalho que vem realizando junto aos idosos em Vilhena.

O grupo que trabalha com quase 200 idosos diariamente, aproveitou a visita que fizeram ao prefeito Eduardo Japonês (PV) no seu gabinete, para entregar a placa de agradecimento ao parlamentar que se encontrava reunido com o chefe do Executivo e com o presidente da Câmara de vereadores, Ronildo Macedo (PV).

A singela homenagem oferecida ao deputado pelo CATI é um reconhecimento pelo empenho, dedicação e representatividade com a 3ª idade de Vilhena.

Feliz pelo reconhecimento, Goebel agradeceu a toda a equipe do Centro do Idoso e reiterou seu compromisso de trabalho. “Não esperava essa linda homenagem. Muito obrigado pelo carinho, equipe CATI. Aproveito para reiterar, mais uma vez, meu compromisso em ajudá-los para que continuem trabalhando com nossos idosos. Vocês fazem um excelente trabalho”, enfatizou ele.

O prefeito, Eduardo Japonês, ressaltou também o trabalho do parlamentar. “Essa é uma justa homenagem para o deputado, que sempre se mostrou atuante e sempre nos ajudou. Mesmo em dia de agradecimentos, ele se comprometeu em destinar ainda mais recursos para o Centro do Idoso. Obrigado pela parceria, deputado!”.

Texto e foto: Assessoria

