LUIZINHO GOEBEL DESTACA EFICIÊNCIA DO PROCESSO ELEITORAL BRASILEIRO

Deputado afirmou que as eleições no Brasil deveriam ser referência para outros países

Durante sessão parlamentar desta terça-feira (17), o deputado Luizinho Goebel (PV) destacou a eficiência do processo eleitoral brasileiro, considerando as eleições ocorridas no último domingo (15). O parlamentar afirmou que o modelo eleitoral do Brasil deveria servir de exemplo, pois o sistema aqui adotado é muito mais avançado e eficiente do que o observado até mesmo em países mais desenvolvidos.

O deputado parabenizou a todos que participaram do processo eleitoral, mesmo os candidatos não eleitos e afirmou que a participação de todos ajuda a alimentar o sistema democrático.

Goebel destacou que esteve envolvido em campanhas de 25 municípios do estado, e que 15 destas tiveram êxito nas urnas. O deputado agradeceu a todos que o receberam durante este processo, recebendo o carinho e o respeito da população.

Ele agradeceu ainda à sua família pelo apoio, possibilitando que pudesse viajar pelo estado e participar ativamente do período eleitoral. Por fim, o deputado agradeceu à Deus pela proteção, saúde e a capacidade de discernimento para poder administrar os interesses envolvidos no processo.

“Sempre tem os dois lados da moeda. Um fica feliz que você está do lado dele, o outro fica triste, muitas vezes chateado que você está trabalhando contra o projeto dele. Mas mesmo assim, nós conseguimos fazer uma campanha com muita diplomacia, muita responsabilidade, uma campanha limpa e que eu tenho certeza que contribuiu muito pra esse processo democrático eleitoral do nosso país”, afirmou Goebel.

