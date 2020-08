LUIZINHO GOEBEL CONHECE FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO EM CACOAL

Parlamentar reivindicou ao governo de Rondônia a instalação de uma usina na região do Cone Sul

Na manhã desta terça-feira, 11, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) e o prefeito de Vilhena, Eduardo Tsuru (PV) estiveram no município de Cacoal para conhecerem o funcionamento da usina de asfalto instalada naquela cidade, após uma parceria entre a administração municipal e o governo do estado.

A usina CBUQ que está em pleno funcionamento desde o não passado beneficiando à população de Cacoal, tem capacidade de produção de 80 toneladas por hora de massa asfáltica. O material, testado e aprovado, vem recuperando a malha viária urbana que foi danificada ao longo dos anos.

Recepcionado pela prefeita Glaucione Rodrigues, o parlamentar estadual parabenizou a chefe do executivo pelo bom uso do equipamento e pelo ótimo trabalho realizado na recuperação de ruas e avenidas de Cacoal. Destacou ainda que, em breve, Vilhena terá uma usina de asfalto para atender os municípios de Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras, Corumbiara e Chupinguaia.

“Desde 2016 estamos batalhando para que a região do Cone Sul tenha uma usina de asfalto. Com esse equipamento na nossa região será possível a realização de algumas obras como: pavimentação asfáltica e recuperação e manutenção das rodovias estaduais, bem como de ruas e avenidas, gerando economia e agilidade nos serviços realizados” comentou Goebel.

De acordo com o deputado Luizinho Goebel, o pedido para a aquisição da usina já foi feito ao governador do estado, Coronel Marcos Rocha (PSL) que por meio do DER deverá autorizar a instalação do empreendimento na cidade. “Estamos confiantes. Sei que nosso governador dará o aval para que a região do Cone Sul seja contemplada com a usina que está trazendo bons resultados para os municípios”, frisou o parlamentar.

FONTE E FOTOS: Assessoria Parlamentar

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

