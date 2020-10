LUIZINHO GOEBEL COBRA DO GOVERNO SINALIZAÇÃO DA RO-486, CONHECIDA COMO RODOVIA DO CAFÉ

Moradores da região já tiveram prejuízos materiais e até mesmo irreparáveis naquela rodovia

O deputado estadual, Luizinho Goebel (PV), cobrou do governo do estado de Rondônia providências urgentes quanto a sinalização da RO-486, conhecida como Rodovia do Café, que liga os municípios de Cacoal e Espigão do Oeste.

Para Goebel, a solicitação se faz necessária tendo em vista que a Rodovia está sem sinalização, e o índice de acidentes está alto, causando diversos prejuízos materiais e até mesmo irreparáveis aos que ali transitam.

Ainda conforme o parlamentar, por ser estreita, a RO-486 dificulta o bom fluxo de veículos que transitam diariamente pelo local.

“É inadmissível que aquela rodovia continue sem nenhuma sinalização. Isso é perigoso. Por isso, na semana passada cobrei do governo para que o DER a sinalize, beneficiando todos aqueles que passam pela região”, enfatizou Goebel.

Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: ALE/RO

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

