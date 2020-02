LUIZINHO GOEBEL ANUNCIA LIBERAÇÃO DE EMENDA PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED NA AVENIDA PARANÁ

Iluminação pública na Av. Melvin Jones também é iluminação de lâmpadas de LED, será toda substituída graças à emenda parlamentar do deputado

Na sua visita ao município de Vilhena nesta semana, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) anunciou que, em breve, a Avenida Paraná também receberá uma nova e moderna iluminação pública, assim como está acontecendo na Av. Melvin Jones.

O parlamentar deu a boa notícia aos vilhenenses juntamente com o prefeito da cidade, Eduardo Japonês (PV) e do vereador Ronildo Macedo (PV), em um vídeo divulgado nas suas redes sociais.

Conforme o parlamentar, o pedido para que mais uma avenida da cidade seja iluminada com tecnologia LED, veio do vereador Ronildo Macedo que já fez a solicitação ao deputado por meio de ofício. O vereador também é o autor da indicação que motivou a troca de toda a iluminação da Av. Melvin Jones, localizado no bairro mais populoso de Vilhena.

“Assim como na Av. Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, as luminárias tradicionais e os postes da Av. Paraná também serão substituídos por lâmpadas LED e postes duplos que permitirá iluminar toda a avenida e a ciclovia. Com essa modificação a avenida ficará segura, moderna e bonita”, salientou ele.

Ainda de acordo com o Goebel, a equipe da secretaria de planejamento está trabalhando na elaboração do projeto, e ele já garantiu a emenda parlamentar para que a obra seja executada o quanto antes.

O deputado Luizinho Goebel comentou a importância da nova iluminação e a melhoria na segurança dos vilhenenses, ele explica pelo fato de as luminárias de LED terem um alto índice de reprodução de cores, melhorando a visibilidade. “Num ambiente com a luz branca do LED, as pessoas encontram mais facilidades para se adaptar e se sentem mais confortáveis, mais seguras. Com as novas luminárias, aumenta o campo de visão das pessoas e elas se sentem mais seguras para exercer seu direito de ir e vir”, disse o parlamentar.

OBRA NA MELVIN JONES ESTÁ EM ANDAMENTO

No mês passado, a prefeitura de Vilhena realizou a cerimônia de assinatura da Ordem de Serviço da iluminação em LED na Av. Melvin Jones, no bairro Cristo Rei.

O recurso no valor de R$ 562 mil destinado por meio de emenda parlamentar individual do deputado estadual Luizinho Goebel (PV) e uma contrapartida de R$ 78 mil da prefeitura garantiu a execução do serviço que consiste na substituição de todos os postes e lâmpadas convencionais – desde a Av. Celso Mazzuti até a Av. Perimetral – por superpostes de 8 metros de altura, com lâmpadas de LED.

FONTE E FOTOS: Assessoria de Imprensa

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

