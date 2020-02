 LIDERE SUAS EMOÇÕES PARA VENDER MAIS

Vender é como jogar xadrez.Por isso, o autocontrole e inteligência estratégica fazem toda a diferença numa negociação ou mesmo na apresentação de um projeto ou produto.

Partindo dos conceitos de inteligência emocional, Mileine Vargas conduz os profissionais para a eliminação de seus medos e inibições, responsáveis por sabotar o processo, fazendo com que consigam atingir a performance desejada de maneira consistente e comprometida. E o principal: com sinceridade interna.

O Workshop apresenta diversos tipos de crenças limitantes que equipes comerciais carregam a respeito do mercado, do País e, principalmente, a respeito delas próprias. Como resultado, os profissionais e equipes se compreendem como os únicos e grandes responsáveis pelo seu destino, trabalhando mais arduamente na busca de soluções, deixando de lado questões periféricas que não são determinantes para o processo, mas que acabam por atrapalhar e muito na performance.

DATA: 17 de março 2020

HORÁRIO: 19:30h

LOCAL: Auditório Expansão/SICOOB Centro – VILHENA RO

INVESTIMENTO: R$ 80.00

EQUIPES E INSCRIÇÃO DUPLA: R$ 60.00

Mileine VargasPrimeira mulher da Região Sul do Brasil a treinar pessoalmente com Richard Bandler e John Grinder (criadores da PNL) e Anthony Robbins. Trainer em PNL e Hipnóloga, tem formação completa em Programação Neurolinguística no Brasil, Practitioner pela Universidade da PNL nos EUA (CaliforniaStateUniversity). Membro da Academia Internacional de Trainers em PNL (ITA) e Certificação em Analista de Inteligência Emocional.Autora do Livro O dia que me Demiti e idealizadora do Programa de Desenvolvimento da Mulher.

