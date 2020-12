LÍDER DE AUDIÊNCIA NA REGIÃO, RÁDIO TERRA FM SE CONSOLIDA EM CEREJEIRAS E FECHA 2020 EM SINTONIA COM OS OUVINTES

Sob o comando do experiente comunicador Giovani Souza, a rádio Terra FM (89,9) fecha 2020 com sua audiência consolidada em Cerejeiras e nos demais municípios onde chega seu sinal.

Com uma grade altamente diversificada, a emissora caiu no gosto dos ouvintes, transformando-se em companhia agradável nas zonas urbanas e rurais, com uma boa programação musical, entretenimento e informações a todo momento.

Em 2020, ano de sua implantação em Cerejeiras, a rádio da nossa terra se destacou em diveras áreas, inclusive na produção de pautas jornalísticas, realizando entrevistas exclusivas com autoridades rondonienses, a exemplo do governador Marcos Rocha que, à época, falou para os municípios de Cerejeiras, Colorado do Oeste, Corumbiara, Cabixi, Pimenteiras do Oeste e Chupinguaia, confirmando a grande audiência da emissora na região.

Na ocasião, o chefe do executivo estadual foi entrevistado pelo diretor da rádio, Giovani Souza. O bate papo, por outro lado, rendeu muitos elogios ao comunicador, tendo seu trabalho repercutido por outras emissoras rondonienses.

Outro ponto importante foi o formato comercial adotado pela equipe da Terra, garantindo, entre outras coisas, visibilidade e oportunidades de negócios aos produtos de seus colaboradores.

Em 2020, a Terra FM foi a grande revelação em Cerejeiras e região, preenchendo um espaço vazio, sobretudo nos segmentos de informação que tanto os ouvintes esperavam de uma grande emissora local.

FONTE: Midiarondonia

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments