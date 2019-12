LEI GERAL: CONE SUL TEM SALAS DO EMPREENDEDOR EM TODOS OS MUNICÍPIOS

Espaço dedicado ao Pequeno Empreendedor é apoiado pelo Sebrae

Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras, Corumbiara e Chupinguaia oferecem Sala do Empreendedor em suas estruturas municipais. Com apoio do Sebrae em Rondônia, o pequeno empreendedor recebe orientações, se formaliza e pode potencializar as economias locais, gerando emprego, rendo e cidadania.

Com promulgação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, (123/06), que prevê condições especiais para fomentar o empreendedorismo voltado aos Pequenos Negócios, o pequeno empreendedor recebeu um apoio significativo para atuar inclusive com o poder público. São diversos mecanismo que visam criar condições para favorecer a desburocratização e a simplificação de processos que estimulem a cultura empreendedora e privilegiem a geração de negócios e o desenvolvimento econômico local, uma vez que são as Micro e Pequenas Empresas (MPE) que geram proporcionalmente, mais empregos no país.

O Sebrae tem entre sua missão institucional promover debates buscando a simplificação e reduzir a burocracia para fomentar a formalização de empresas. Neste sentido, sua atuação compreende a mobilização e provocação dos entes públicos para a sensibilização das instituições para o que se propõe a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.

O gestor público que identifica no Sebrae o parceiro certo para ser um agente transformador da economia de seu município consegue alcançar grandes resultados através das compras públicas, especialmente no que se refere ao PAA e PNAE. Os recursos circulam no própria município, a arrecadação sobre um incremento e, consequentemente, há mais condições para que o poder público aplique seus recursos para benefícios da sua população.

Para Charif Mohamed, analista técnico do Sebrae em Vilhena, “É de extrema importância que as prefeituras do Cone Sul estejam alinhadas na aplicação da Lei Geral, seja na disponibilização das Sala do Empreendedor, na nomeação dos Agentes de Desenvolvimento ou na correta aplicação da Lei destinada às MPE nas compras públicas. Estão de parabéns todos os gestores públicos dos municípios do Cone Sul, que enxergam o Sebrae como grande parceiro para mostrar a força do empreendedor brasileiro”, disse.

Em 2020, o Sebrae continuará sendo parceiro das pequenas empresas e dos municípios, quer seja na Educação Empreendedora, na articulação para aplicação da Lei Geral ou mesmo na capacitação e orientação aos empresários da região pois acredita que o melhor programa social que existe é o empreendedorismo que gera resultados financeiros.

Quer saber mais sobre a atuação do Sebrae? Acesse sebrae.ro ou ligue gratuitamente para 0800 570 0800. Você também pode interagir com o Sebrae pelo WhatsApp, (69) 98130-5656, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube nos canais Sebrae/RO.

FONTE: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments