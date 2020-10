LANÇAMENTO DE CAMPANHA DE RUA DE JAPONÊS REVELA APOIOS IMPORTANTES E EMPOLGADOS COM O CANDIDATO

Com música oficial, adesivos em toda a cidade e caminhadas nos bairros, prefeito e vice iniciam campanha com ânimo

O prefeito Eduardo Japonês lançou oficialmente sua campanha de rua com apoio de diversas lideranças comunitárias, políticas, religiosas e empresariais nesta semana. Animados com os grandes resultados mesmo em um curto mandato de estreia do prefeito, os apoiadores comemoraram o início das caminhadas pelos bairros.

“Nesta terça-feira já começamos com visitas no Embratel, onde temos cerca de 2,7 km de asfalto feitos em 2019 e mais de 2 km de pavimentação já licitada em 2020, nas ruas complementares ao primeiro projeto de asfaltamento. Além disso, em agosto recebemos a garantia do Governo Federal de que a obra da escola no bairro vai continuar, pois o recurso está garantido. Recuperamos lâmpadas e braços de postes em quase todo o bairro, levamos dedetização contra a dengue, operação Cidade Limpa bem como está prevista para 2020 a entrega de centenas títulos de regularização fundiária no bairro através do REURB-S, implantado em nossa gestão de forma pioneira em Rondônia”, explica Eduardo Japonês.

Através de evento na última segunda-feira, o prefeito contou com o apoio de diversas lideranças comunitárias, políticas religiosas e empresariais. O deputado Luizinho Goebel esteve no evento, bem como os presidentes dos partidos Avante, PSDB, PDT, PTB, PV, PROS, PL, PP e PSD.

Nas redes sociais o candidato compartilha suas propostas junto das ações realizadas em cada área, inclusive aquelas feitas por sua vice, Patrícia da Glória, ex-secretária de Assistência Social. Nesta semana foi destaque a divulgação do total de quase 2.000 títulos de regularização fundiária entregues pela Secretaria Municipal de Terras de forma autônoma e também em parceria com o Governo do Estado por meio dos programas Título Já, Regulariza Vilhena e REURB-S, sendo este último implantado de forma pioneira em Rondônia por Japonês em benefício de diversos bairros. Outros milhares devem ser entregues dentro dos próximos quatro anos encerrando décadas de ocupação desordenada na cidade com anuência de gestões passadas.

