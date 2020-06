LACEN É SEGURO: MÉDICO DE PIMENTEIRAS QUE TESTOU POSITIVO AO COVID-19 NO TESTE RÁPIDO, TESTA NEGATIVO NO LACEN/RO

Exame realizado pelo Laboratório Central do Estado Lacen/RO; teve diagnóstico contrário ao teste rápido, testa negativo e descarta Covid-19 no médico Antônio Marcos da Silva, coordenador da Vigilância em Saúde e coordenador no Centro de Contingência do Coronavírus Covid-19 no Município de Pimenteiras do Oeste/RO; o resultado negativo saiu neste sábado (06/06).

O médico Antônio Marcos, explica que os testes rápidos para o coronavírus podem apresentar falso resultados positivo ou negativo. No entanto, garante que os exames realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Rondônia (Lacen) é 100% seguro.

O esclarecimento é sobre mim como paciente que teve teste divergente para o diagnostico a doença. “Existe a possibilidade de falso positivo e falso negativo em exames, mas não os realizados pelo Lacen/RO. Essas possibilidades de erro são com os testes rápidos”, afirmou o médico.

FONTE FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments