JUSTIÇA LIBERA REGISTRO DE CANDIDATURA DE ROSANI DONADON

A Justiça Eleitoral do município de Vilhena publicou nesta quarta-feira (7), o deferimento do registro de candidatura da candidata a prefeita do município Rosani Donadon (PSC). O posicionamento do judiciário foi confirmado pela própria candidata e sua vice, Marcia Deiró (DEM).

Rosani Donadon, que já comandou a prefeitura de Vilhena disse que recebeu a decisão com tranquilidade e alegria.

A ex-prefeita relembrou de sua trajetória de vida e agradeceu a todo apoio que vem recebendo da população. “Deus sabe o que faz. Hoje é um momento de comemoração porque é a prova de que nossa candidatura é um projeto de Deus em benefício da população”, disse a candidata à prefeita.

Na mesma semana, o Ministério Público (MP) do Estado de Rondônia já havia se posicionado de forma favorável à liberação do registro de candidatura da ex-prefeita. Nenhum dos opositores de Rosani Donadon impetraram pedido de impugnação da candidata por reconhecerem a legalidade de seu registro de candidatura.

