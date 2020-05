JUSTIÇA ELEITORAL EM RONDÔNIA CONTINUA ATENDENDO APÓS O FECHAMENTO DO CADASTRO ELEITORAL

O eleitor pode ligar gratuitamente ao telefone 0800 148 0148

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia informa aos eleitores que o atendimento continua de forma remota. O prazo para regularizar o título de eleitor e outras questões referentes à situação eleitoral para as eleições municipais encerrou no dia 6 de maio, mas para quem perdeu o prazo ainda é possível recorrer a uma série de serviços disponibilizados pela Justiça Eleitoral até 2 de novembro.

A documentação fornecida pelo TRE-RO ao eleitor durante o período de fechamento de cadastro são: certidão de quitação, 2ª via do título de eleitor por meio do aplicativo e-título (desde que a inscrição esteja regular), certidão circunstanciada (no caso de inscrição cancelada), certidão circunstanciada (alistamento eleitoral) expedição de GRU para pagamento de multa eleitoral, entre outros.

O eleitor que não conseguir certidões através do site poderá solicitar atendimento direto à zona eleitoral de sua cidade, por telefone ou e-mail – (consulte aqui os nossos contatos) ou ligar para o número 0800 148 0148 para tirar dúvidas e ser direcionado, das 11 às 18 horas.

O cidadão que fizer uso da certidão circunstanciada deverá procurar a Justiça Eleitoral após reabertura do cadastro para regularizar suas pendências cadastrais.

