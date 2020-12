JUSTIÇA ELEITORAL DIPLOMA PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES ELEITOS DE CORUMBIARA

Na manhã desta sexta-feira (18), a Justiça Eleitoral da 16ª Zona Eleitorl da comarca de Cerejeiras realizou a cerimônia de diplomação do prefeito eleito de Corumbiara Leandro Teixeira Vieira (PSB), vice-prefeito Marcelo Crisostomo de Nascimento e vereadores eleitos no município de Corumbiara em 2020.

Durante a cerimônia, a juíza destacou o intenso trabalho realizado pela Justiça Eleitoral neste ano para que o pleito fosse realizado com êxito. Ela também agradeceu a todos que atuaram na função eleitoral, entre eles os mesários, os colaborares, a imprensa e as instituições. “Sem dúvida, a eleição de 2020 impôs a todos nós desafios nunca antes vivenciados em virtude das restrições sanitárias decorrentes da pandemia de covid-19. Também nós, da Justiça Eleitoral, tivemos que nos adaptar a este ‘novo normal’. Mas essa diferente realidade não nos impediu de realizarmos o pleito com segurança, firmeza, transparência e, sobretudo, equilíbrio. Tendo como objetivo principal o fortalecimento da nossa democracia”, pontuou.

A juíza ainda destacou a importância do voto. “Realizada as eleições e procedida com sucesso à apuração eletrônica dos votos, hoje referendamos e diplomamos aqueles que foram escolhidos como seus representantes por meio do voto direto e secreto. O governo do povo, para o povo e pelo o povo só se converte em realidade quando os cidadãos exercem seu direito de votar”, reforçou.

O prefeito eleito, Leandro Teixeira Vieira (PSB), vice-prefeito Marcelo Crisostomo de Nascimento, foram os primeiros diplomados pela Justiça Eleitoral. Além deles, os 9 vereadores eleitos e os suplentes. Confira:

Vereadores diplomados

Zé Viola (PSB), Caverinha (PODE), Osmar Farinha (PODE), João Valadão (PEB), Bagunça Show (PSB), Nei Moura (PODE), Tuca (PTB), Solon (PTB) e Tânia Rosa.

