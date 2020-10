JUSTIÇA ELEITORAL DEFERE REGISTRO DE CANDIDATURA DE ROSELY BARROSO A PREFEITA DE CABIXI E PODE DISPUTAR AS ELEIÇÕES DE 2020

Aprovação deferida pela Justiça Eleitoral do Estado de Rondônia, vem fortalecer ainda mais a disputa no pleito municipal

A candidata a prefeita pelo Município de Cabixi, Rosely de Fátima de Assumpção Barroso (PSDB) teve nesta quarta-feira 21 de outubro, o registro deferido pela Justiça Eleitoral do Estado de Rondônia, Juízo da 8ª Zona Eleitoral de Colorado do Oeste, e está apta para concorrer no próximo dia 15 de novembro, o pleito municipal.

O candidato a vice-prefeito, Otávio Guimarães, popular Galera, também teve sua candidatura confirmada pelo órgão eleitoral. Com uma disputa tranquila, Rosely e Galera vem realizando uma forte campanha no município, fortalecendo o apoio da população nas Linhas rurais, Distritos e área Urbana do Município.

“Com muita humildade e confiança estamos fazendo nossa campanha. E mais do que nunca, precisamos de serenidade e de Deus no nosso coração, para que possamos no dia da eleição chegarmos unidos em torno do melhor para Cabixi”, disse Rosely.

Em conversa com a assessoria de campanha, de Rosely disse que estava tranquila e confiante em relação ao registro de sua candidatura: “Ela sempre pauteou na transparência e na ética. Ser honesta é uma obrigação das pessoas e isso aprendeu dentro de casa, com os exemplos de seus pais”, disse o assessor.

FONTE: DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA/COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA

