JUSTIÇA ELEITORAL DEFERE PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA DE VALÉRIA GARCIA A PREFEITA DE PIMENTEIRAS E DE SEU VICE-PREFEITO MOIZES PENHA

A Justiça Eleitoral analisou os pedidos de registro de candidatura a prefeita de Valéria Aparecida Marcelino Garcia (PP) e Moizes Herrera Penha (PDT) como vice-prefeito, trata-se de pedido de registro de candidatura a prefeita e vice-prefeito do Município de Pimenteiras/RO.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favorável ao deferimento do pedido. Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve impugnação.

O pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente e, publicado p edital, transcorreu o prazo sem impugnação.

ISSO POSTO, DEFIRO o pedido de registro de candidatura de VALERIA APARECIDA MARCELINO GARCIA, para concorrer ao cargo de Prefeito, no município de Pimenteiras do Oeste/RO, sob o número 11, pela coligação o TRABALHO CONTINUA, (PP E PDT), com a seguinte opção de nome: VALERIA GARCIA. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cerejeiras, 19 de outubro de 2020. Ligiane Zigiotto Bender Juíza Eleitoral.

CONFERE A DESIÇÃO NO PDF:

SENTENÇA VALÉRIA

SENTEÇA MOIZES

FONTE E FOTO: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

