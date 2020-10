JUSTIÇA ELEITORAL DEFERE PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA DE CLEITON CAPANEMA

A Justiça Eleitoral acatou integralmente o pedido de registro de candidatura de Cleiton Capanema e de seu vice-prefeito Chicão da Coligação “Renovação e Ação – MDB/PSB, para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, no Município de Cerejeiras/RO.

Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação. Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido. É o relatório necessário. Decido. Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve impugnação. ISTO POSTO, DEFIRO o pedido de registro da Coligação “RENOVAÇÃO E AÇÃO”, para concorrer às Eleições Municipais 2020 no município de Cerejeiras/RO.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cerejeiras/RO, 05 de Outubro de 2020.

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600133-26.2020.6.22.0016 REQUERENTE: COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO E AÇÃO (15-MDB / 40-PSB) MUNICÍPIO: CEREJEIRAS/RO

