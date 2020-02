JUSTIÇA DO TRABALHO DE RO E AC ABRE PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS COM INSCRIÇÕES GRATUITAS

Vagas oferecidas são para as já existentes, além de formação de cadastro de reserva. Estagiário tem direito à bolsa auxílio no valor de R$ R$1.050 por mês, mais auxílio transporte e seguro de vida coletivo

Estão abertas as inscrições de mais um processo seletivo para estagiários no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre.

As oportunidades são para os cursos de Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, História, Informática (Sistemas de Informação, Engenharia da Computação ou Ciências da Computação), Comunicação Social/Jornalismo, Psicologia, e Serviço Social. A seleção destina-se ao preenchimento de vagas de estágio já existentes e a formação de cadastro reserva para vagas que vierem a surgir no prazo de sua validade que é de um ano, prorrogável por período igual ou inferior.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas gratuitamente até o dia 26 de fevereiro de 2020, observado o horário oficial de Brasília, exclusivamente através do sítio eletrônico do CIDE – https://ciderh.org.br/ content/view/96.

O estagiário contratado fará jus à bolsa auxílio no valor de R$1.050 por mês e ao auxílio transporte para 20 dias calculado com base no valor da tarifa de transporte coletivo da cidade de Porto Velho/RO e ainda ao Seguro de Vida Coletivo com cobertura 24 horas.

As vagas são para atuação em Porto Velho/RO, sendo que somente vagas para acadêmicos de Direito estão reservadas para Varas do Trabalho do interior de RO e AC, sendo: Ariquemes/RO, Buritis/RO, Cacoal/RO, Colorado D’Oeste/RO, Guajará-Mirim/RO, Jaru/RO, Ji-Paraná/RO, Machadinho do Oeste/RO, Ouro Preto do Oeste/RO, Pimenta Bueno/RO, Rolim de Moura/RO, São Miguel do Guaporé/RO, Vilhena/RO, Rio Branco/AC, Cruzeiro do Sul/RO, Epitaciolândia/AC, Feijó/AC e Plácido de Castro/AC.

O certame será de etapa única, com a aplicação de prova objetiva seletiva e redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

O aprovado deverá, no ato da convocação para o estágio, ter cumprido ao menos 40% da grade curricular ou carga horária do curso superior respectivo.

A duração do estágio será inicialmente de no mínimo um semestre e até um ano, podendo ser prorrogado por no máximo até dois anos. A jornada diária é de cinco horas, em horário compatível ao horário do Regional.

Vagas para negros e pessoas com deficiência

Nos termos do Decreto 9.427/2018, ficarão reservadas aos negros 30% das vagas oferecidas nas seleções para estágio, desde que o número de vagas oferecidas na seleção for igual ou superior a três.

Das vagas ofertadas, 10% são reservadas aos candidatos que se declararem Pessoa com Deficiência, desde que as atividades a serem desenvolvidas sejam compatíveis com a deficiência que possuem.

