JUCILEIDE REFORÇA APOIO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL NA RETA FINAL PARA PREFEITURA DE PIMENTEIRAS

A Candidata a prefeita pelo Município de Pimenteiras do Oeste, Jucileide de Souza Rodrigues (PV), tem sido muito bem recebido na cidade e na área rural do município. Durante a caminhada realizada nesta quinta-feira (12/11), Jucileide vem reforçando o apoio com lideranças e população em geral, e firmando compromisso de uma verdadeira renovação na administração municipal a partir de 2021. “É um momento em que posso sentir nesta reta final, que estamos no caminho certo para uma grande mudança” destacou a candidata.

A candidata a prefeita de Pimenteiras pelo Partido Verde, Jucileide de Souza, levou suas propostas à zona rural e urbana da cidade em uma caminhada com apoiadores, onde conversou com moradores e foi bem recebido pela comunidade.

A ideia de uma “Pimenteiras pode mais”, para todos vem crescendo nas últimas semanas e mostrando a capacidade da candidata e expor suas ideias de união e responsabilidade administrativa. Sempre ao seu lado estava o candidato a vice-prefeito Valdelito da Rocha Silva, popular Baiano.

“Estamos caminhado e seguindo a nossa missão que é apresentar as propostas de uma cidade para todos, com dignidade, humanidade e respeito”, afirmou Jucileide de Souza.

Até o último dia do período de campanha eleitoral permitido, Jucileide e Baiano seguiram levando seus projetos para a cidade.

FONTE: ASSESSORIA PARLAMENTAR

FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments