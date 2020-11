JUCILEIDE E BAIANO AGRADECEM VOTAÇÃO A POPULAÇÃO DE PIMENTEIRAS E DESEJAM BOA SORTE A PREFEITA ELEITA

A candidata a prefeita do Partido Verde de Pimenteiras do Oeste Jucileide de Souza Rodrigues e seu vice-prefeito Valdelito da Rocha Silva popular “Baiano”, mesmo com a pouca votação que receberão nas urnas, fazem questão de agradecer a todos que estiveram ao seu lado, parentes, amigos, coordenadores, simpatizantes, filiados e os eleitores de modo geral, que segundo ela, acreditaram e confiaram as propostas da chapa do 43, independentemente do resultado obtido nas urnas.

Jucileide de Souza (PV) parabenizou os candidatos Valéria Garcia (PP), Prefeita e Moizes Penha (PDT), vice-prefeito. Jucileide agradeceu a população pimenteirense pelos votos obtidos e formalizou a admiração pelos demais candidatos.

Agradeço e formalizo minha admiração aos demais candidatos que, junto comigo, formaram as opções que a população de Pimenteiras tinha à disposição. Esse composto de muitas faces, ideologias e perspectivas torna a democracia ainda mais viva.

Parabenizo Valéria e Moizes pelo resultado que obtiveram nas urnas. Desejo sorte a ambos. Ganhar ou aprender com a disputa faz parte do jogo! Obrigado Pimenteiras pelo carinho de sempre. Deus abençoe a nossa cidade! Disse Jucileide.

