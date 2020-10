JUCILEIDE DE SOUZA TEM REGISTRO DE CANDIDATURA A PREFEITA DE PIMENTEIRAS DEFERIDO PELA JUSTIÇA ELEITORAL

Jucileide de Souza Rodrigues disputará uma eleição pela primeira vez, seu vice-prefeito Valdelito da Rocha Silva, já foi prefeito e ocupou outros cargos em diferentes administrações.

A Candidata Jucileide de Souza Rodrigues (PV) e seu candidato a vice-prefeito Valdelito da Rocha Silva (PSDB) popular “Baiano”, tiveram suas candidaturas a prefeita e vice-prefeito de Pimenteiras do Oeste/RO; deferida pela Justiça Eleitoras. Na decisão, a juíza da 16? Zona Eleitoral de Cerejeiras/RO; Ligiane Zigiotto Bender, Juíza Eleitoral, entendeu que foram preenchidas todas as condições legais para o registro e não houve impugnação. O Ministerio Público Eleitoral já havia se manifestado favoravelmente ao deferimento do pedido.

JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

JUÍZO DA 16ª ZONA ELEITORAL

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600302-13.2020.6.22.0016

REQUERENTE: JOCILEIDE DE SOUZA RODRIGUES, PIMENTEIRAS PODE MAIS 45-PSDB / 43-PV, COMISSAO PROVISORIA PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB PIMENTEIRAS DO OESTE/RO, PARTIDO VERDE PV

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de pedido de registro de candidatura de JOCILEIDE DE SOUZA RODRIGUES, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 43, pelo PIMENTEIRAS PODE MAIS (PSDB, PV), no Município de Pimenteiras do Oeste/RO.

Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor.

Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido.

É o relatório necessário. Decido.

Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve impugnação.

O pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação pertinente e, publicado o edital, transcorreu o prazo sem impugnação.

As condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de causa de inelegibilidade.

ISSO POSTO, DEFIRO o pedido de registro de candidatura de JOCILEIDE DE SOUZA RODRIGUES, para concorrer ao cargo de Prefeito, no município de Pimenteiras do Oeste/RO, sob o número 43, com a seguinte opção de nome: JUCILEIDE.

Registre-se. Publique-se. Intime-se.

Cerejeiras, 14 de outubro de 2020.

Ligiane Zigiotto Bender

Juíza Eleitoral

FONTE: ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

