JAPONÊS INAUGURA COMITÊ NESTA SEGUNDA-FEIRA COM PRESENÇA DE AUTORIDADES

Coligação tem quase 100 nomes para vereador e reúne maior grupo das eleições de 2020

Os candidatos e apoiadores do prefeito Eduardo Japonês se reúnem nesta segunda-feira, 18h, na avenida Melvin Jones, 958, esquina com a rua Ibirapuera, para a inauguração do comitê de campanha da coligação Vilhena no Caminho Certo. Na oportunidade, prefeito e sua candidata a vice Patrícia da Glória falarão sobre os rumos da campanha e os apoios que recebem para o pleito.

“Esta será uma grande semana. E o começo já é energizado com a abertura do Comitê. Aqui todos poderão solicitar material de divulgação, adesivar seus veículos e também conseguir informações sobre as atividades da campanha. Queremos fazer do comitê um espaço aberto à comunidade que deseja que Vilhena continue no caminho certo”, conta Japonês.

O evento será importante também para o lançamento da música oficial da campanha, o início da distribuição de materiais informativos e a mobilização dos participantes na divulgação dos feitos, das propostas e das ações do candidato.

No bairro onde o Comitê foi instalado, Japonês atuou intensamente nos últimos dois anos, instalando LED na avenida Melvin Jones, realizando asfalto em mais de 5 quilômetros de diversas ruas e avenidas, promovendo diversas operações de limpeza das ruas, encascalhamento e patrolamento, bem como o aterro do antigo Buracão da Curitiba e atual construção de um parque gramado no local. Em sua gestão a escola Cristo Rei também foi totalmente revitalizada e uma nova unidade de ensino está quase pronta na Melvin Jones, no bairro vizinho, Moisés de Freitas (que deve receber iluminação de LED também em breve).

