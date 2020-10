JAPONÊS GANHA FORÇA NAS RUAS COM CAMINHADAS NO SÃO JOSÉ E ASSOSETE

Patrícia da Glória, deputado estadual Luizinho Goebel e candidatos a vereador também participaram

O prefeito Eduardo Japonês realizou uma caminhada na manhã deste sábado no bairro Assosete com muita animação na companhia de sua candidata à vice-prefeita Patrícia da Glória, do deputado estadual Luizinho Goebel e de diversos candidatos a vereador da coligação Vilhena no Caminho Certo. Ontem a caminhada recebeu muitos apoiadores também no bairro São José.

“Em nossas visitas aos bairros recebemos apoio de muitas pessoas ao longo do caminho. Isso nos mostra que esse é o caminho, que Vilhena vai bem nos quatro cantos da cidade e, para podermos continuar avançando, elaboramos um plano de governo realista, robusto e com muitas ações que nós iniciamos e sabemos que podem ser ampliadas nos próximos quatro anos”, explica Japonês.

Uma das ações que deve se tornar realidade já em 2021 é a implantação de uma grande usina de asfalto na cidade, através de parceria com o Governo do Estado. O recurso será garantido pelo Estado e administração local da usina permitirá que a cidade faça dezenas de quilômetros de asfalto nos bairros mais afastados da cidade, melhorando a qualidade de vida de milhares de vilhenenses. Recentemente o Estado assegurou em vídeo a realização da iniciativa.

Outra importante iniciativa de Eduardo Japonês para os próximos quatro anos de governo na região é a construção de um novo Centro de Referência em Assistência Social (Cras) na região do Embratel, beneficiando todos os bairros próximos. Apenas 7% dos municípios do Norte têm Cras, e Vilhena terá dois. As principais atividades do Cras são atendimento e acompanhamento familiar, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, cadastro, recadastro, atualização cadastral e desbloqueio do Cadastro Único para recebimento do Bolsa Família, registro no Cadastro Único para desconto na conta de energia, isenção da taxa de inscrição em concursos públicos, oferecimento cestas básicas, auxílio funeral, auxílio natalidade, entre tantos outros.

