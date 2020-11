JAPONÊS FAZ COMPROMISSO PARA CONSTRUÇÃO DE 2 POSTINHOS NOS BAIRROS ALTO DOS PARECIS E MOISÉS DE FREITAS

Prefeito e Unesc vão inaugurar ainda maior posto de Saúde do Estado de Rondônia

Após inaugurar duas novas unidades de Saúde em Vilhena em dois anos, o prefeito Eduardo Japonês prevê a construção de, pelo menos, outros dois postinhos de Saúde na cidade em seu Plano de Governo: um no bairro Alto dos Parecis e outro no Moisés de Freitas. A intenção é fortalecer ainda mais a Atenção Básica para evitar que as doenças evoluam nos pacientes causando sofrimento aos vilhenenses, mais gastos ao poder público e sobrecarga no Hospital Regional de Vilhena.

“Além de abrirmos o postinho do Setor 12 e o CEV, o Centro de Especialidades Vilhenense, reformamos vários postinhos na cidade, como o Afonso Mansur, o de Nova Conquista, o de Vista Alegre, o de São Lourenço e temos mais duas reformas grandes: a da Policlínica João Luiz que está quase pronta e a do postinho Leonardo, que vai começar em breve. Mesmo assim, precisamos fazer a Saúde básica chegar nestes bairros e regiões que cresceram muito. Por isso queremos construir mais dois postinhos, um no Alto dos Parecis e outro no Moisés de Freitas”, explica Japonês.

MAIOR POSTINHO DE RONDÔNIA – Para a região do residencial Orleans, Assosete e outros bairros próximos está prevista a conclusão em breve de um posto de saúde modelo da Unesc em parceria com a Prefeitura de Vilhena, que vai funcionar dentro da faculdade, mas será aberto ao público.

Este será o postinho de Saúde da Faculdade de Medicina DA instituição e em 2021 os alunos de Medicina estarão no 3° ano de estudo e vão poder fazer atendimentos à comunidade de Vilhena e também em toda a região neste postinho em conjunto com os profissionais do Município. De acordo com a Unesc, este será o maior e mais moderno posto de Saúde do Estado de Rondônia.

Estão previstas ainda reformas e ampliações para os postinhos de saúde dos bairros Cristo Rei, São José e 5° BEC, com vistas a melhorar a estrutura de trabalho dos servidores, a gama de atendimentos oferecidos e reparar danos causados pelo tempo nos prédios destas unidades.

