JAPONÊS CONQUISTA COMPLEXO ESPORTIVO E COMERCIAL COM ONYX LORENZONI E APOIO DE CHRISÓSTOMO

Reunião no Ministério da Cidadania revelou interesse do Governo Federal em investir R$ 1,2 milhão na cidade

O prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês, conquistou na tarde desta terça-feira, em Brasília, a implantação do projeto “Brasil em Campo”, após reunião com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, com apoio do deputado federal Coronel Chrisóstomo. O projeto prevê a construção de um grande complexo esportivo e comercial avaliado em R$ 1,2 milhão parte de iniciativa recente do Governo Federal no estímulo à prática esportiva e convívio comunitário.

“Essa é uma parceria da União com o município de Vilhena. Vamos disponibilizar a área, eles vão implementar a estrutura e durante os primeiros cinco anos tudo será administrado pela iniciativa privada. Depois o complexo vai passar para o poder público municipal, que poderá também realizar mais investimentos no local”, conta Japonês.

Agradecendo ao apoio do deputado federal Chrisóstomo na reunião, Japonês recebeu a garantia de Lorenzoni em vídeo gravado pelo ministro em seu gabinete, na companhia também do prefeito eleito de Buritis Roni “Irmãozinho”. Na gravação, Onyx explica detalhes do projeto.

“Os dois serão contemplados no próximo ano com esse belíssimo programa, que vai permitir, não só a prática de esportes, mas vai reunir a comunidade, oferecer espaço para as crianças, para os adolescentes e também para idosos. Será um local muito bonito de convivência. Queria parabenizar as duas comunidades e o Coronel Chrisóstomo pela iniciativa. Este será um grande presente de Natal que com certeza vai ser realidade no ano que vem, com obras marcantes para 2021 nas duas cidades”, assegurou Lorenzoni.

O deputado federal elogiou os resultados da reunião e destacou o papel do Governo Federal no apoio às duas cidades. “”Foi uma ótima reunião com o ministro e os prefeitos. Um dia em que definimos projetos e grandes investimentos para Rondônia. O apoio do Governo Federal é muito importante para o nosso povo e vai trazer grandes benefícios a todos”, ressaltou.

O PROJETO – Os municípios interessados devem fornecer os terrenos de 24 mil metros quadrados já terraplanados, cercados e iluminados. A construção da estrutura será feita com verbas de emendas parlamentares e será de responsabilidade do Ministério da Cidadania.

De acordo com o ministro, ao final dos primeiros cinco anos o Governo Federal fará a inspeção e análise. Se o equipamento estiver em perfeito estado de conservação, imediatamente, a União transferirá todo equipamento e gestão para o município.

A previsão de prazo para construção do Governo Federal é de cem dias do início da obra, à prestação de contas e inauguração. O complexo contará com campos de futebol de grama sintética com medidas oficiais, pista de atletismo, quadras poliesportivas, espaços para eventos, vestiários, área de administração, loja e lanchonete. Haverá marcação para o futebol de 5, quadra de bocha, sinalização tátil e vestiários adaptados. Placas fotovoltaicas serão usadas para a iluminação, enquanto cisternas garantirão o melhor aproveitamento da água da chuva.

FOTE: Assessoria

