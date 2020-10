JAPONÊS APRESENTA LOCAL ONDE SERÁ INSTALADA USINA DE ASFALTO QUENTE PARA PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIOS BAIRROS DE VILHENA

Negociação já está em andamento há mais de dois anos e produção de asfalto começa em 2021

Vários bairros de Vilhena serão asfaltados por Eduardo Japonês com a instalação de uma usina de asfalto quente (CBUQ) que já está em planejamento há mais de dois anos. A usina será instalada na esquina da rua Cascavel com a avenida Tancredo Neves, ao lado da indústria Zoche Baterias, através de parceria com o Governo do Estado. A instalação é prevista para iniciar em 2021 e permitirá asfalto de boa qualidade, com custo reduzido e maior velocidade de aplicação.

“Vamos diminuir custos para produzir muito mais asfalto para atender você, cidadão vilhenense, que tanto sonha com a pavimentação. Essa é uma solução de longo prazo e que garante maior capacidade de trabalho à Prefeitura. Temos 250 quilômetros de asfalto para fazer em Vilhena e somente com uma usina aqui seremos capazes de oferecer infraestrutura para todos os bairros”, garante Japonês.

O prefeito lembra que, infelizmente, administrações anteriores permitiram e até incentivaram o crescimento irregular de diversos bairros sem drenagem, sem asfalto, sem calçadas e sem esgoto. “Por isso investi pesado em minha gestão nessa área, fazendo asfalto com drenagem, buscando esta usina de asfalto e iniciando o projeto de quase R$ 100 milhões da rede de esgoto do município. Vilhena precisa crescer com responsabilidade, oferecendo qualidade de vida a quem mora aqui”, explica o prefeito.

Em seu mandato de estreia, com apenas dois anos, após greve de caminhoneiros, contingenciamentos federais e uma pandemia, Japonês fez cerca de 12 quilômetros de asfalto com drenagem e licitou mais dois quilômetros. É compromisso de Eduardo Japonês executar em seus quatro anos de mandato a pavimentação de diversos bairros que ainda sofrem com a falta de pavimentação com drenagem. Boa parte deles já têm projetos aprovados e aguardam apenas o fim da vedação do período eleitoral para serem iniciados.

