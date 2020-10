JAPONÊS APRESENTA COMPROMISSOS PARA MAIS 4 ANOS DE AVANÇOS NA EDUCAÇÃO EM VILHENA

Novas creches, segundo andar na Almirante Tamandaré e aparelhos de ar-condicionado em todas as escolas, veja compromissos

Após moralizar o transporte público na Educação local, reformar e ampliar diversas escolas bem como valorizar os professores com mais remuneração e capacitação, o prefeito Eduardo Japonês revela um conjunto de compromissos robustos para a Educação em Vilhena. Durante seus próximos quatro anos de governo, se eleito, o prefeito tem como

prioridade construir creches nos bairros afastados, instalar aparelhos de ar-condicionado em todas as escolas e dar continuidade ao amplo programa de reformas, com prioridade às salas de Atendimento Educacional

Especializado (AEE).

“Investir na Educação é pensar a longo prazo. E em todas as secretarias durante meu mandato fizemos ações de longo prazo. O imediatismo já teve seu tempo. Vilhena merece mais. Agora, com um mandato completo, de quatro anos, poderei investir em projetos como a verticalização da escola Almirante Tamandaré, construindo um segundo andar nela, beneficiar bairros afastados com creches que permitam às suas mães trabalharem assim como a que terminamos de construir no Moisés de Freitas e climatizar todas as unidades de ensino”, garante Japonês.

Um resumo das principais ações de Eduardo Japonês na Educação durante

sua gestão pode ser lido aqui:

www.eduardojapones.com.br/acoes-gestao-japones. Além disso o Plano de

Governo completo do candidato pode ser acessado aqui:

www.eduardojapones.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Plano-de-Governo-Eduardo-Japones.pdf.

Sempre nomeando secretários que também são professores concursados da Educação municipal, Japonês fez a Educação avançar muito em apenas dois anos, oferecendo infraestrutura, apoio aos alunos que foram prejudicados

pela pandemia e garantindo merenda de melhor qualidade. Agora para Vilhena continuar neste caminho certo, os projetos vão ganhar corpo com o bom relacionamento conquistado pelo prefeito com deputados estaduais e federais, bem como senadores e o Governo estadual para angariar ainda mais verbas para a Educação.

Texto e fotos: Assessoria

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

