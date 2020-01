JANEIRO BRANCO: SECRETARIA DE SAÚDE DISPONIBILIZA ATENDIMENTO COM UROLOGISTA E PALESTRA SOBRE A SAÚDE MENTAL

Na manhã de terça-feira (14/01) a Prefeitura Municipal de Cerejeiras através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou o atendimento especializado em parceria prefeitura, paciente e o Urologista Dr. Antônio Xisto. Foram atendidas 85 consultas e foram desafogadas as consultas acumuladas, o atendimento foi na Unidade Básica de Saúde Dr. Humberto Nuniz Barbosa.

Como parte da programação da administração municipal através da Prefeita Lisete Marth (PV) a Secretaria Municipal de Saúde em pareceria com o médico Urologista Dr. Antônio Xisto, para detecção precoce do câncer de próstata. Foram atendidos 85 homens. “Os 85 homens atendidos na ação foram cadastrados entre os pacientes da própria UBS, por meio de busca ativa realizada por Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e também foi feita uma verificação no Sistema de Regulação (Sisreg) para identificar pacientes que estavam aguardando uma vaga para consulta com médico urologista. O objetivo principal é agilizar o atendimento e orientar a população masculina para a importância do autocuidado”, explica o Secretário Municipal de Saúde Ederson Lopes.

A recomendação é de que todos os homens a partir de 45 anos de idade realizem anualmente os exames de PSA, de toque retal e de ultrassonografia da próstata. “O câncer de próstata não apresenta sintomas na fase inicial e por isso é importante realizar os exames mesmo sem algum sintoma. Com o resultado do PSA, do exame de toque retal e da ultrassonografia é possível chegar próximo de 100 por cento a um diagnostico para o câncer, que é definido por meio da realização de biopsia”, destacou o médico.

PALESTRA SOBRE “JANEIRO BRANCO” SOBRE A SAÚDE MENTAL NO TRABALHO

A campanha Janeiro Branco, criada em 2014, visa valorizar o bem estar psíquico e estimular mudanças de comportamento e a adoção de uma postura mais positiva em relação à vida. Atento à importância da campanha da Saúde Mental, a Prefeitura Municipal de Cerejeira, Secretaria Municipal de Saúde, através da palestrante a Psicóloga do Caps1 Aline Moreira, abordou o tema saúde mental no trabalho durante.

A psicóloga Aline Moreira ministrou a palestra sobre prevenção ao adoecimento emocional, formas de identificar problemas mentais, os cuidados necessários para evitá-los e formas de lidar com eles. A palestra aconteceu antes da consulta com o médico Urologista, na Unidade Básica de Saúde Dr. Humberto Nuniz.

Problemas psicológicos são um dos principais motivos de afastamento do trabalho. As doenças e transtornos mentais afetam as pessoas em todo o mundo, segundo a Psicóloga Aline.

Participaram da palestra o Secretário Municipal de Saúde Ederson Lopes, Diretora da Unidade Básica de Saúde Gilvana Martins, a Equipe de Saúde da Família (PSFB), Coordenadora da Vigilância Epidemiologia Enfermeira Marilúcia Aparecida Ribeiro e a Psicóloga do Caps1 Aline Moreira.

FONTE: FOTOS: LIGIA ALINI CORIM/ASSESSORA DE IMPRENSA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

