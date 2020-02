ISMAEL CRISPIN GARANTE VAN ESCOLAR PARA ESTUDANTES DE PIMENTEIRAS DO OESTE

Parlamentar afirma que as demandas de educação estão entre as suas prioridades de trabalho

Na tarde desta segunda-feira (17), o deputado Ismael Crispin recebeu em seu gabinete da Assembleia Legislativa de Rondônia, o prefeito do município de Pimenteiras do Oeste Olvindo Luiz Dondé, popular Vino (PDT) e o vereador Rafael Souza (PP). Na oportunidade, anunciou a disponibilização de recurso para aquisição de uma van escolar para atender os estudantes do município.

Segundo o parlamentar, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, determinam que compete aos Estados assumirem o transporte dos alunos matriculados na rede Estadual e aos Municípios o transporte dos matriculados na rede municipal respectivamente.

“Um dos grandes motivos que levam os estudantes a faltarem às aulas e até desistirem dos estudos é a dificuldade de chegar até a escola e precisamos trabalhar para evitar essas faltas e desistências. As demandas de educação estão entre as nossas prioridades de trabalho, pois sabemos que não existe progresso sem investimentos na educação”, finalizou Ismael Crispin.

