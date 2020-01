INOVAÇÃO: MILEINE VARGAS LANÇA DESAFIO DE 21 DIAS PARA QUEM QUER TER AUTOCONFIANÇA

A Treinadora em PNL e Hipnóloga Mileine Vargas abriu em sua agenda a oportunidade de Cursos online e estreia com o DESAFIO DE 21 DIAS, segundo a própria treinadora ao participar do DESAFIO você terá muito mais autoconfiança e tranquilidade para lidar com desafios; você terá mais firmeza para dizer não sem culpas; você conseguirá se posicionar melhor e com mais calma; você terá mais equilíbrio emocional e descobrirá como ter mais controle sobre sua vida.

O desafio irá funcionar da seguinte forma:

A partir de 20 de janeiro, diariamente serão postadas atividades durante 21 dias para que você alcance autoconfiança que você deseja para realizar o que desejar.

Você terá acesso ao aplicativo e terá acesso pelo celular, o conteúdo ficará disponível no seu celular e área do hotmart.

Para Rosângela Goebel, a MV Treinamentos e Desenvolvimento está atendendo demanda de muitos clientes que gostaria de ter acesso a ferramentas de Programação Neurolinguística que pudessem gerar mais e melhores resultados em suas vidas. Mileine Vargas hoje com agenda em diversos estados do País esteve em Vilhena e região para formações, workshops e palestras no ano de 2019 com agenda para o mês de fevereiro 20 para o Curso Master em PNL.

Para participar do DESAFIO 21 DIAS as pessoas podem fazer contato pelo telefone/Watts (69 98142 5919) ou acessar o link anexo e fazer sua inscrição. Rosângela ressalta também que o valor de investimento é acessível a quem queira se tornar mais autoconfiante tendo segurança para realizar seus sonhos. Apenas R$ 197,00 via cartão ou emissão de boleto click agora e garanta sua vaga: https://hotm.art/ZURdWhgp

