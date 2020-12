INDICAÇÕES DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL GARANTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NOS MUNICÍPIOS RONDONIENSES

Parlamentar solicitou ao Governo o serviço de encascalhamento e patrolamento de linhas rurais localizadas no Cone Sul e em Alvorado do Oeste

Na última semana o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) solicitou ao governo de Rondônia para que, por intermédio do Departamento de Estradas e Rodagens – DE/RO, seja feito os serviços de encascalhamento e patrolamento de linhas rurais que estão em péssimas condições de trafegabilidade.

Conforme Goebel, a indicação busca atender a Linha 04, que liga o Distrito de Vitória da União ao município de Corumbiara e a Linha 11, que liga Pimenteiras do Oeste a Cabixi, ambas localizadas no interior do Estado. Além dessas, o parlamentar também quer que o DER olhe com atenção para a Linha 172, no município de Alvorada do Oeste.

“Nossas estradas rurais necessitam de manutenção periodicamente em todo nosso Estado. No momento algumas estão em péssimo estado de conservação, por isso que fiz várias indicações ao governo. É bom ressaltar que as estradas rurais possuem extrema importância econômica, sendo assim, elas precisam estar em boas condições de trafegabilidade. Somente assim, será possível melhorar o trânsito nas localidades e garantir o escoamento da produção rural”, frisou o parlamentar.

Texto: Assessoria

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments