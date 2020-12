INDICAÇÃO GEOGRÁFICA: VALE DO JAMARI DÁ MAIS UM PASSO RUMO À INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DO PESCADO

O projeto que conta com o apoio do Sebrae e Seagri já está na segunda fase

O Sebrae em Rondônia, em parceria com a Associação dos Criadores de Peixe do Estado de Rondônia (ACRIPAR) e a Secretaria de Estado da Agricultura (SEAGRI), realizaram no mês de novembro mais uma etapa para o reconhecimento do tambaqui, produzido no Vale do Jamari, como Indicação Geográfica (IG)*.

Durante três dias, os consultores Aguinaldo Lima e Bruno Henrique, da empresa AJ Lima, contratada pelo Sebrae, visitaram produtores de Ariquemes e região para levantamento de informações sobre a produção do tambaqui de piscicultura. Durante esse período, foi possível obter muitas informações sobre as características intrínsecas da atividade, vindas de pessoas que conhecem e atuam no ramo, incluindo donos, consultores e gerentes de fazendas de piscicultura e de indústrias de beneficiamento do pescado, consultores de assistência técnica e extensão rural.

“A Indicação Geográfica é fundamental para o Vale do Jamari, porque promove o desenvolvimento regional e aumenta a competitividade do segmento da piscicultura. A obtenção desse registro garante aos produtores o direito de usar um selo, protegendo a reputação que a região adquiriu com a produção do peixe tambaqui”, ressalta Dênis Farias, analista técnico do Sebrae e gestor do projeto.

A IG do tambaqui de piscicultura do Vale do Jamari está baseada na evolução histórica da produção do pescado na região e na padronização dos processos produtivos, tornando-se algo único, além de características geográficas e territoriais como qualidade de água e relevo dos terrenos que oferecem condições diferenciadas e exclusivas ao produto final da piscicultura nessa região.

“A piscicultura vem sendo trabalhada ao longo de alguns anos. Nós focamos, nesse primeiro momento, na questão da organização produtiva, na qualificação desses produtores, nos usos sustentáveis dos recursos naturais que existem e um manejo mais profissionalizado. Isso gera amplitude de mercado, e chancela que o nosso produto é um produto amazônico, que tem qualidade e é altamente sustentável”, afirma Samuel Almeida, Diretor Técnico do Sebrae/RO.

Para Francisco Hidalgo (Paco), presidente da ACRIPAR, a parceria do Sebrae é importantíssima para esse grande passo no projeto da piscicultura rondoniense, que só vem agregar valor ao trabalho do piscicultor: “Com certeza absoluta, essa parceria ACRIPAR, Sebrae e SEAGRI é de fundamental importância para o desenvolvimento da cadeia produtiva do tambaqui de Rondônia. Uma parceria de sucesso que nós esperamos potencializar cada vez mais. Fica aqui a nossa gratidão pela parceria de sempre, especialmente por esse projeto, que eu tenho certeza absoluta de que, quando concluído, trará muitos benefícios para a cadeia produtiva do Tambaqui, para o Vale do Jamari e para Rondônia”, enfatiza.

