INCENTIVO: MAQUINÁRIOS SÃO ENTREGUES PARA MUNICÍPIOS DE RONDÔNIA COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR MAIS DE 400 PRODUTORES RURAIS DO ESTADO

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), entregou quatro máquinas perfuratrizes, que vão beneficiar mais de 400 produtores rurais dos municípios de Itapuã do Oeste, Guajará-Mirim, Theobroma e Cujubim, na sexta-feira (15). Os bens estão sendo entregues de forma parcial, mediante a execução dos convênios, junto às prefeituras municipais.

As máquinas são específicas para perfuração de poços semi-artesianos e essenciais para o cultivo do plantio, o que dará mais tranquilidade ao produtor no cultivo de suas plantações.

“Essa ajuda do Governo e da Seagri chegou em boa hora. Em Itapuã do Oeste são 12 hectares plantadas, que apresenta dificuldade de água para irrigação, agora tudo vai melhorar”, afirmou Ivan Carlos, representante da prefeitura do município. Itapuã, distante 100 quilômetros de Porto velho, possui mais de 10 mil habitantes e desses, dois mil são agricultores. Cerca de 120 famílias têm suas rendas advindas da agricultura familiar.

“A dificuldade de água na zorna rural é grande, e a agora com a perfuratriz, os agricultores poderão fazer seus poços artesianos e trabalhar em paz”, acrescentou o secretário de obras do município de Guajará-Mirim, Antônio Carlos.

De acordo com o secretário da Seagri, Evandro Padovani, as entregas são frutos de convênios firmados entre o governo do Estado e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). “Estamos fazendo a entrega de mais uma etapa de equipamentos. São máquinas perfuratrizes que farão toda a diferença para os agricultores locais com dificuldade de acesso de água, locais onde não passam rios ou igarapés. Faremos todos os esforços para ajudar a desenvolver esse setor, que é tão produtivo e importante para o Estado”, destacou.

Padovani disse ainda que o objetivo é dotar as administrações municipais com equipamentos que contribuirão principalmente para as pequenas propriedades rurais, também dando o suporte e apoio logístico ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), a partir das condições de garantia adequada para aumentar a produção da região, permitindo que as comunidades rurais tenham melhores condições de vida, viabilizando e incentivando a permanência das famílias no campo, propiciando ainda o aumento de renda dos habitantes da região e gerando novos empregos.

“A agricultura é a atividade econômica predominante na maior parte dos municípios do Estado de Rondônia, onde depende do êxito destas atividades para sua sobrevivência. Outros municípios do Estado também vão receber as perfuratrizes”, disse Padovani.

O governo de Rondônia busca continuamente estratégias alternativas, direcionando seus objetivos para as políticas públicas que atendam aos anseios da sociedade rondoniense e a demanda dos órgãos/entidades envolvidos para, assim, alcançar uma melhor distribuição e harmonia na utilização dos recursos disponíveis, possibilitando as condições para melhoria da qualidade de vida das famílias rondonienses.

Fonte

Texto: Antonia Lima

Fotos: Antonia Lima

Secom – Governo de Rondônia

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

