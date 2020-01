ILDO MUSSOI E MÁRIO JORGE UNEM FORÇAS PARA VENCER ELEIÇÕES GERAIS NO SINDSEF-RO

Integrantes da Chapa 1 “Capital e interior juntos por um Sindsef para todos” apresentam documentação à Comissão Eleitoral

Membros da Executiva da Chapa 1 “Capital e interior juntos por um Sindsef para todos” , que disputa as eleições para o triênio 2020-2023, fez nesta segunda-feira (06), o registro da chapa junto à Comissão Eleitoral, na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Rondônia (Sindsef-RO), em Porto Velho.

Participaram da ação o candidato a presidente, Ildo Mussoi, o vice-presidente, professor Mário Jorge, Eliete Azevedo, secretaria Sociocultural e Esportes, Maria José Dias Ferreira, secretaria de Finanças, e Joana D’arc dos Santos Lima, secretaria de Assuntos Jurídicos.

O ex-governador de Rondônia e ex-presidente do Sindsef-RO, Daniel Pereira, prestigiou o ato de registro da Chapa 1. Daniel disputa uma vaga para o Conselho Fiscal. Ele destacou a importância do processo democrático para eleger a nova direção do sindicato.

Para ele, a transparência permite que qualquer servidor, que atenda aos critérios do estatuto do sindicato, bem como ao edital de convocação das eleições, pode apresentar seu nome para formação de uma chapa.

COMPOSIÇÃO

O fato da composição da Chapa 1 congregar companheiros de vários segmentos e órgãos que formam a administração pública federal em Rondônia, foi um dos temas destacados pelo candidato a presidente do Sindsef-RO Ildo Mussoi, durante entrevista aos jornalistas Edirceu Lima, de Ariquemes, e Fábio Camilo, de Ji-Paraná.

Ildo classifica como sendo de vital importância que a maioria dos servidores se sinta representada pela Chapa 1, que veja em cada componente a pluralidade, o compromisso com as categorias e, em especial, o fortalecimento das atividades do Sindsef-RO em todas cidades de Rondônia.

Articulador, dono de um trabalho excepcional no interior de Rondônia, Ildo adiantou que tudo que for positivo da atual administração será mantido, mas defende que há necessidade de serem feitos alguns ajustes, principalmente na área administrativa. Para ele, é preciso que o processo de gestão passe por uma ampla reformulação. Outro ponto citado é a meta de melhorar a atuação do corpo jurídico do sindicato, para que haja uma maior integração entre o setor e os filiados. Para que isso seja implantado, Ildo pretende realizar encontros setoriais.

PRAZO

De acordo com a Comissão Eleitoral, o prazo final para registro de chapas encerra na próxima sexta-feira (10). Pelo edital de convocação das eleições gerais no Sindsef-RO, o prazo não será prorrogado. As eleições acontecem dia 20 de fevereiro deste ano.

FONTE: DA ASSESSORIA

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments