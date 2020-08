HOSPITAL DE SERINGUEIRAS É INAUGURADO

O Hospital Municipal Fiorindo Vicensi, de Seringueiras, foi inaugurado nesta sexta-feira, 14. O hospital tem 22 leitos e capacidade para atender 40 pacientes por dia, sendo que dois leitos são semi-UTIs (Unidade de Terapia Intensiva) para tratamento de pacientes com Covid-19.

A obra, que começou a ser construída em agosto de 2017, custou cerca de R$ 6 milhões e foi executada com recursos oriundos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes), do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica (Pidise), do Governo de Rondônia, e de emendas parlamentares.

O senador Acir Gurgacz (PDT) destinou emenda no valor de R$ 1,6 milhão para a aquisição de equipamentos e destacou o trabalho da prefeita municipal, Leonilde Garda (PDT), a união de lideranças políticas da região e os esforços de todos para a concretização da obra.

“Essa é uma obra importante para a cidade e região, e a prefeita Leonilde Garda conseguiu aglutinar muita gente para a sua concretização e para compra dos equipamentos. É assim que devemos trabalhar, unindo esforços para atender as necessidades da população”, frisou Acir.

A obra foi entregue pelo governo do Estado à Prefeitura de Seringueiras, em março deste ano, por meio de Termo de Cessão firmado pelo prazo de 10 anos. De acordo com o Termo de Cessão, coube ao município providenciar a instalação dos equipamentos, contratação de profissionais de saúde, manutenção e demais custos da unidade.

O hospital contou com recursos de emenda parlamentar dos senadores Acir Gurgacz e Marcos Rogério, do ex-senador Valdir Raupp, dos deputados estaduais Lebrão e Ismael Crispim. A verba das emendas foi usada para equipar o hospital com macas, suporte para soro, bombas infusoras, central de ar, aquisição de ambulância e demais equipamentos.

HOMENAGEM

O nome do hospital municipal foi em homenagem ao catarinense Fiorindo Vicensi que chegou à região de Seringueiras nos anos 80. A família do pioneiro participou do ato de entrega. Dona Ângela Calessa Vicensi, viúva de Fiorindo, contou que veio com o marido e seis filhos em busca de dias melhores para a família.

FONTE: Assessoria da Comunicação

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

