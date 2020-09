HOMOLOGADA A CANDIDATURA DE MARINHO A PREFEITO DE MACHADINHO

No dia 10/09, foi realizada a convenção partidária do Partido Verde (PV) e do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Na ocasião, foi aprovada e homologada a candidatura de Mario Alves da Costa – PV, o Marinho, a prefeito de Machadinho do Oeste, em Rondônia.

Além disso, foi confirmado o seu vice-prefeito, Gabriel Girardi (PSDB). Uma amizade de longa data e que já gerou muitos frutos para a cidade.

Otimismo e realizações

Com a confirmação de prefeito e vice-prefeito, Marinho deixa claro que não faltam motivos para olhar o futuro com otimismo.

Em 2009 ele assumiu a prefeitura de Machadinho do Oeste pela primeira vez. Ao todo, foram 2.920 dias na Prefeitura, com dois mandatos consecutivos.

Marinho acredita que com Planejamento estratégico, muito trabalho, dedicação e superação de desafios é possível seguir firme na proposta de avanço e crescimento.

Durante seus mandatos foram alcançadas conquistas importantes, que transformaram Machadinho em um dos melhores municípios de Rondônia.

Entre as conquistas estão a elevação do PIB do município, a recuperação de quase 100% das estradas, construção de escolas e creches, a aquisição de frotas de veículos e maquinários, o incentivo aos produtores rurais, implantação de sistema de drenagem e pavimentação asfáltica.

Marinho

Nascido em 1972, em Salto da Lontra, no Paraná, Marinho chegou a Rondônia em 1984 junto com seus familiares. A princípio, morou em Cabixi e, em 1986, foi para Machadinho do Oeste.

Então, foi presidente da AROM (Associação Rondoniense dos Municípios), onde, por meio de parcerias estratégicas, criou a Escola de Gestão para capacitar funcionários públicos.

Depois, fez parte da diretoria da CNM (Confederação Nacional dos Municípios), quando conseguiu inúmeros benefícios para diversos municípios brasileiros.

Agora, Marinho quer voltar a Prefeitura de Machadinho para continuar trabalhando em projetos que visem a sustentabilidade e o planejamento familiar.

Dar voz ao povo, levar melhores condições de saúde, educação e agricultura e incentivar novas empresas e indústrias a se instalarem na cidade são alguns dos objetivos.

Assim, se gerará renda e empregos para a população. Marinho acredita que pode fazer mais e melhor, com a experiência adquirida em 26 anos de vida pública, sendo 8 deles como prefeito do município.

“Muitos conhecem minhas lutas quando fui prefeito do município de Machadinho do Oeste. Foram inúmeras conquistas para a população do nosso Município, em todas as áreas de atuação”, complementa Marinho.

Gabriel Girardi

Em 1990, Gabriel Girardi iniciou sua carreira no ramo imobiliário. Em 2011, se especializou em venda e incorporação de loteamentos em parceria com grandes empresas de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Mas, foi em Rondônia que se estabeleceu e passou a focar seus esforços para oferecer qualidade de vida aos moradores de Machadinho.

Assim, construiu o Loteamento Porto Feliz, com 326 lotes. Além disso, providenciou infraestrutura completa com água, luz, guias, sarjetas, asfalto e área de lazer.

Inclusive para o Porto Feliz 2 e o Loteamento Beira Rio. Seu objetivo é continuar fazendo muito por Rondônia, especialmente por Machadinho.

Contribuindo, então, para um futuro próspero, de crescimento e de sucesso para todos.

