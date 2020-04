HIDROXICLOROQUINA SERÁ USADA EM PACIENTES COM COVID-19 EM RO, DIZ SESAU

Rondônia compra 7,5 mil comprimidos de hidroxicloroquina manipulados. — Foto: Diêgo Holanda/G1

“Um número grande de pacientes já pode ser tratado com o protocolo usando hidroxocloroquina. Claro que nós deveremos lembrar que não é um medicamento completamente inerte do ponto de vista de efeitos colaterais, pode causar complicações graves, e nem todo o paciente tem indicação para usar a hidroxocloroquina. Na verdade, alguns pacientes têm contra indicação por uso dela por algumas comorbidades, algumas alterações que eles possam apresentar previamente a doença do Covid-19”, ressaltou Máximo.

A Sesau divulgou quatro novos casos do coronavírus Sars-Cov2 nesta sexta-feira (10). Os pacientes vivem no interior do estado: são dois de Ariquemes e dois de Rolim de Moura. Com a atualização, os casos no estado chegaram a 32 infectados, com registro de duas mortes na capital Porto Velho.