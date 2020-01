HENRIQUE DO POSTO PARABENIZA ORGANIZADORES DO SHOW DA VIRADA EM PIMENTEIRAS

O empresário Henrique do Posto de Gasolina disse que as comemorações com a chegada de 2020 reuniu centenas de pimenteirenses, visitantes e turistas nesta terça-feira (31/12), programação organizada pela Prefeitura de Pimenteiras através da Prefeita em Exercício Valéria Garcia (PP) no Show da Virada, o réveillon da família pimenteirense. Apesar das dificuldades que bateu na porta em 2019, réveillon é réveillon, e as comemorações abriram uma grande onda de otimismo para enfrentar a crise e conquistar muita prosperidade no Ano Novo de 2020.

“Quero parabenizar os organizadores, a toda equipe que trabalhou arduamente para montar a infraestrutura do Show da Virada, na Praça dos Quilombolas, também agradecer a Polícia Militar, a equipe da Saúde, pois conseguimos oferecer diversão com segurança e tranqüilidade, principalmente aos familiares”, frisou Henrique.

FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

