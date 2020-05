HENRIQUE DO POSTO BRASIL FRONTEIRA PARABENIZA TODAS AS MÃES PIMENTEIRENSES

Ser mãe é carregar no corpo o dom da criação, a dádiva da vida, e no coração um amor que não conhece limites pela vida toda.

Ser mãe é chamar para si a maior e mais divina das responsabilidades. É ter no colo o poder de acalmar, no sorriso o poder de confortar. Ser mãe é ser estabilidade e fortaleza, mesmo na incerteza, mesmo no sofrimento. Ser mãe é tudo isso e muito mais, mas acima de tudo é ter a capacidade de amar incondicionalmente os seus filhos!

São os sinceros votos de homenagem há esse dia especial, a todas as mamães pimenteirenses.

Hoje se comemora uma data especial. Talvez a mais importante das datas: o dia das Mães. Neste momento, devemos nos lembrar daquelas que nos criaram e que com muita luta e dedicação, se sacrificam diariamente por amor aos seus filhos.

As mães são a figura mais importante na nossa vida. Além de gerar, ela alimenta, acolhe, assiste, protege e, se preciso for, dá a vida pelos seus filhos. É por elas que é formado nosso caráter, e por meio delas somos educados a avançar e motivados a enfrentar nossos desafios com amor e dedicação.

Quero aqui deixar o meu abraço a todas as mães, sejam elas de sangue, por adoção ou até mesmo de consideração. Que Deus possa abençoar todas as mães para que conduzam seus filhos para o caminho da felicidade.

Henrique e família, e em nome do Posto Brasil Fronteiras.

