Grupo Buriti entrega cestas básicas a Associações de Moradores em Cacoal

Na manhã desta segunda-feira uma equipe representando o Grupo Buriti esteve na sede da UMAM, onde se reuniu com o presidente da entidade, Jesus Antonio da Silva, e outros representantes de associações comunitárias para realizar a entrega de 50 cestas básicas, as quais foram distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade em diversos bairros da cidade.

De acordo com Jesus Antonio da Silva, este gesto da empresa foi muito bem recebido pelas lideranças comunitárias, que vivem o dia a dia de suas comunidades e sabem que muitas famílias estão em situação difícil, especialmente agora que vivemos essa pandemia e muitos pais e mães de família viviam com o que angariavam com o trabalho informal. É o caso, por exemplo, de mães que sustentavam os filhos trabalhando como diaristas para duas ou três famílias por semana e que agora se encontram privadas do seu ganha pão.

De acordo com Sidney Pena, um dos responsáveis pela empresa, ao todo a empresa reservou um orçamento de 500 mil reais e com esse valor adquiriu mais de 10 mil cestas básicas que foram distribuídas em abril e outra parte está sendo distribuída agora em maio para atender famílias em toda a base onde a empresa atua, a saber: Rondônia, Tocantins, Pará, Acre, Goiás, Mato Grosso, Bahia e Minas Gerais. Em Rondônia os municípios contemplados com essas doações foram Cacoal e Rolim de Moura.

Conforme afirma Moisés Carvalho, anualmente a Buriti organiza campanhas beneficentes em diversos municípios, com iniciativas como o Futebol Beneficente, o Natal Solidário e a Campanha do Agasalho, e neste período de crise mundial, faz questão de reafirmar seu compromisso com as comunidades mais carentes.

Outra forma de contribuir com as comunidades locais, segundo o grupo Buriti, é que a compra das cestas básicas prioriza os fornecedores de cada cidade com a finalidade de estimular a economia local.

Cidades beneficiadas

Entre as cidades beneficiadas estão: Cacoal (RO) e Rolim de Moura (RO); Palmas (TO), Porto Nacional (TO) incluindo Luzimangues, e Gurupi (TO); Porangatu (GO); Barreiras (BA); Canaã dos Carajás (PA), Eldorado dos Carajás (PA), Itaituba (PA), Paragominas (PA), Parauapebas (PA), Redenção (PA), Santarém (PA), Tucumã (PA), Tucuruí (PA), Xinguara (PA) e Marabá (PA); Uberaba (MG); Alta Floresta (MT) e Rio Branco (AC).

Sobre o Grupo Buriti

O Grupo Buriti é um dos maiores em desenvolvimento e planejamento urbano no Brasil, presente em 39 cidades de 10 estados. A empresa é focada principalmente, na criação e implementação de loteamentos urbanos e condomínios fechados, com 140 mil terrenos lançados. Iniciou as atividades em 2003, na cidade de Redenção (PA) e rapidamente ocupou um lugar de liderança no mercado imobiliário da Região Norte. O Grupo Buriti criou um conceito em loteamento, que alia infraestrutura de qualidade, rigoroso cronograma de entrega de obras, preços acessíveis e condições de pagamento diferenciadas.

SOLIDARIEDADE DE EMPRESAS LOCAIS

Essa ação do Grupo Buriti pode estimular empresas de nossa região a também atuarem de forma solidária neste momento em que tantas famílias estão enfrentando dificuldades até para suas necessidades diárias.

