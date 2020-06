GOVERNO PUBLICA DECRETO QUE REVOGA PROIBIÇÃO DA PESCA ESPORTIVA EM RONDÔNIA

Apenas pesca profissional, artesanal e de subsistência eram permitidas. Ordem foi publicada no Diário Oficial

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, voltou atrás e decidiu liberar a pesca esportiva, de acordo com o que define o decreto 25.177, divulgado pelo Diário Oficial do Estado na noite de sexta-feira (26). A atividade estava suspensa desde o ultimo dia 15, quando o governante decidiu relaxar as medidas de enfrentamento ao Coronavírus, mas inseriu novas regras em suas vedações.

Ao liberar a pesca esportiva, o decreto afirma que a atividade deve seguir regras sanitárias. De qualquer forma, não poderão se aglomerar mais que 5 pessoas.

O decreto liberou a pesca nas cidades que estão na fase 1 e 2 do distanciamento social