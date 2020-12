GOVERNO FEDERAL ASSINA CONTRATO PARA REPAVIMENTAÇÃO DE 52 KM DA BR-319

O Ministério da Infraestrutura assinou o contrato para repavimentação dos primeiros 52 quilômetros da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. Uma obra que voltará a ligar a região Norte à malha rodoviária nacional, melhorando a vida da população que, atualmente, depende do transporte feito por barcos ou aviões.

O projeto de repavimentação também é um marco para o meio ambiente, já que prevê novos dispositivos de drenagem e recuperação de áreas degradadas, e corredores ecológicos para a preservação dos animais.

“Uma rodovia extremamente importante para o estado do Amazonas, principalmente do ponto de vista social. As pessoas precisam se conectar com o resto do Brasil. Isso vai fazer a diferença na vida de muita gente que sofre com os atoleiros anos após anos”, avaliou o ministro Tarcísio Gomes de Freitas.

FONTE:Com informações do Ministério da Infraestrutura

