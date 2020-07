GOVERNO, EMATER E PREFEITURA DE PIMENTEIRAS ATENDEM PRODUTORES DE LEITE COM TRANSPORTE DE CALCÁRIO

Os produtores de leite tem o custo acessível ao insumo, porém é encarecido pelo valor do frete que é muito mais caro do que o calcário e nessa modalidade o produtor compra o calcário nas usinas, e a Seagri contrata o transporte

Nesta segunda-feira (27/07), a Seagri, Emater e Prefeitura atendeu 32 produtores de leite do Município de Pimenteiras do Oeste/RO; com o transporte gratuito para a entrega de 25 toneladas por agricultor, totalizando 800 toneladas de calcário.

O Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) em parceria com a Emater Rondônia, e Prefeitura de Pimenteiras junto com a Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), iniciou o transporte de calcário para os produtores de leite, através do Programa Proleite da Seagri, com o objetivo de apoiar esses produtores rurais de leite e fortalecer o desenvolvimento agropecuário de Pimenteiras e do Estado de Rondônia.

A ação do governo de Rondônia é voltada para atender a agricultura familiar leiteiras, aumentando a produção e a renda. O produtor rural do leite tem custo acessível ao insumo, porém é encarecido pelo valor do frete que é muito mais caro do que o calcário e nessa modalidade o produtor compra o calcário nas usinas, até 35 toneladas por produtor.

Segundo o gerente local da Emater, Andrew Vinícios, a principal função do calcário é corrigir a acidez do solo. O insumo fornece dois elementos que possuem nutrientes: o calcário e o magnésio, que corrigi o solo em pastagem e áreas degradadas, enfatizou Vinícios.

O Prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) disse que está trabalhando em parcerias com o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Agricultura, Emater e Semagri, e está viabilizando o transporte do calcário da cidade para o agricultor na área rural do município.

As autoridades presentes na entrega do calcário foram o Prefeito Olvindo Luiz Dondé, Alexandre Notti Miranda, Supervisor da área animal da Emater regional do Cone Sul, Andrew Vinícios, gerente local da Emater de Pimenteiras, e os produtores que receberam o calcário.

Os produtores de leite interessados devem procurar a Emater local de seu município e apresentar os comprovante de pagamento do calcário, análise de solo e uma declaração conjunta com o técnico da Emater de que é produtor de leite com dados pessoais e da sua propriedade, além de entregar cópias dos documentos pessoais. Após ser entregue toda a documentação, a Emater enviará para Seagri providenciar o transporte.

FONTE E FOTOS: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments