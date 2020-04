GOVERNO DE RONDÔNIA CRIA PLATAFORMA DE TRANSPARÊNCIA SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À COVID-19

Governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, adotou através de decretos medidas de proteção a Covid-19

É através do www.coronavirus.ro.gov.br do portal institucional que o Governo de Rondônia mostra transparência nas ações de prevenção e enfrentamento à Covid-19. Na quinta-feira (9), foi integrada à página o mapa que permite a consulta de quantos casos da doença são registrados por município.

A página reúne ainda matérias jornalísticas, decretos, notas técnicas da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Plano Estadual de Contingência e o pacote de medidas econômicas.

A plataforma também permite o acesso aos boletins diários com atualização da quantidade de casos da doença e o boletim epidemiológico que mostra semanalmente um panorama completo da situação da Covid-19 em Rondônia/região Norte/Brasil.

Também é possível acessar, ainda, vídeo e materiais da campanha de enfrentamento à Covid-19 (banner, cartaz, folder).orona de cada município para receber orientações quanto ao que fazer em caso de sintomas. Além de encontrar na página o que é a Covid-19, a transmissão e a forma de se proteger.

SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES

Instalado na Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), o Sistema de Comando de Incidentes reúne profissionais de órgãos estratégicos e tem trabalhado continuamente para dar respostas céleres e efetivas.

Para a diretora da Agevisa, Ana Flora Camargo Gerhardt, a transparência das ações integradas do governo é essencial para deixar a população informada de tudo o que está sendo feito na prevenção e enfrentamento à Covid-19.

O secretário-executivo da Defesa Civil do Estado, major Tadeu Sanches, que é um dos gestores do Sistema de Comando de Incidentes, também reforça que a integração de todas as informações em uma única plataforma é uma iniciativa muito importante do governo e benéfica para a população.

MEDIDAS

Videoconferências, reuniões diárias na sala de situação, gestores alinhados, tomadas de decisões, compra de insumos e equipamentos, Rondônia tem adotado medidas para oferecer à população toda estrutura e assistência necessária em meio a pandemia do coronavírus.

Antes mesmo do Estado registrar casos da doença, o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, através de decreto, determinou medidas protetivas e novos decretos foram publicados conforme a mudança do cenário da Covid-19.

Decreto Nº 24.887 – 20 de março – Declara Estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado de Rondônia, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus – Covid-19 e revoga o Decreto n° 24.871, de 16 de março de 2020.

Decreto Nº 24.891 – 23 de março – Altera e acrescenta dispositivos do Decreto n° 24.887, de 20 de março de 2020.

DECRETO N° 24.919 – 5 de abril – Dispõe sobre o Estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado de Rondônia, devido o término do prazo de vigência estabelecido no caput do artigo 3° do Decreto n° 24.887, de 20 de março de 2020 e revoga dispositivos do Decreto n° 24.887, de 20 de março de 2020.

