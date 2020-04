GOVERNO CONFIRMA 9 CASOS DE COVID-19 EM RONDÔNIA

Nesta terça-feira (31), o Laboratório Central de Rondônia (Lacen) confirmou o nono caso de Covid-19 em Rondônia. Trata-se de uma mulher de 45 anos de Porto Velho que apresentou os primeiros sintomas dia 18 de março e coletou amostra de material no Pronto Atendimento Municipal Ana Adelaide. A mesma já está em quarentena e sendo monitorada pelo Cievs da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho. A contaminação foi comunitária.

CURADOS DA COVID-19

Dois dos primeiros casos confirmados em Rondônia, um homem e uma mulher já estão curados da Covid-19, depois de seguir as orientações médicas e fazer quarentena.

OUTROS CASOS CONFIRMADOS E PRIMEIRO ÓBITO

O exame realizado pelo Lacen confirmou como sendo Covid -19 a causa da morte de uma idosa de 66 anos, na madrugada de 29 de março. A idosa foi internada no Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron) no sábado (28) à tarde, encaminhada pela unidade de Pronto Atendimento municipal José Adelino, com tosse, febre e dispneia.

Sendo assim, foi o primeiro óbito registrado em Rondônia como causa o coronavírus, e sobe para nove (9 ) o número de casos confirmados. Na tarde desta segunda-feira foi confirmado o caso de uma mulher de 35 anos, moradora do município de Jaru. Foram realizados nesta data 119 exames para detecção da Covid-19 em que 115 resultados foram negativos, incluindo de uma paciente que estava internada no município de Cacoal com suspeita da doença.

Na quinta-feira (26), mais um caso positivo para coronavírus foi confirmado. A paciente diagnosticada com a doença é uma mulher de 31 anos, sem histórico de viagem para outro país ou estado com transmissão de Covid-19 nos últimos 15 dias.

Na terça-feira (24) também foram confirmados dois casos em Porto Velho, uma mulher de 36 anos e o marido de 39 anos. Ele esteve em viagem recente ao estado de São Paulo, onde contraiu o vírus e transmitiu à esposa. O casal encontra-se em isolamento e sendo acompanhado pela equipe do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) do município.

No dia 19 de março foram confirmados os dois primeiros casos no Estado que são dois moradores de Porto Velho; um deles tem 35 anos e, o outro, 45 anos.

FONTE: Secom – Governo do Estado de Rondônia

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

