GOVERNO ATENDE REIVINDICAÇÃO DO PREFEITO DE PIMENTEIRAS E RECUPERA RODOVIA BR-435

A obra de recuperação do asfalto da BR-435 foi executada com maquinários do DER e material cedido pelos agricultores da região

O Governo de Rondônia através da residência do Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Público (DER) do Município de Colorado, realizou nesta semana a recuperação do asfalto da malha viária do asfalto da BR-435, do trevo até a Linha 4 rumo Pimenteiras, melhorando a trafegabilidade, seguindo a determinação do governador Coronel Marcos Rocha (Sem Partido) atendendo a reivindicação do prefeito de Pimenteiras Olvindo Luiz Dondé (PDT).

Os trabalhos de recuperação do asfalto foi comandado pelo responsável da residência do DER de Colorado, o engenheiro Lucas Poletto Orlando.

A residência do DER enviou uma patrulha mecânica, composta por patrol, retroescavadeiras, caminhões caçamba e caminhão pipa, para recuperar a rodovia BR-435, uma das mais importantes vias de tráfego da região de Cerejeiras e Pimenteiras. A decisão do governador atende a diversas solicitações dos moradores e agricultores, que tinham dificuldades de se deslocar e escoar a produção agrícola da região.

Segundo o agricultor Volmar Duda que fez a parceria com o DER para atender com as refeições para os funcionários, disse que a rodovia por ser federal e de responsabilidade do Governo do Estado de Rondônia, e sua recuperação já foi alvo de diversas solicitações ao Governo do Estado. “Mesmo sendo uma rodovia federal, sua manutenção é de responsabilidade do DER, resolvemos investir na sua recuperação, pois a estrada atravessa uma importante bacia leiteira, além daquela região concentrar a produção de pecuária, milho, arroz, soja, algodão e demais produtos agropecuários”, destaca Volmar Duda.

Foram recuperados aproximadamente 3 quilômetros de asfalto do trecho entre o trevo e a linha 4 com o patrolamento e encascalhamento em todos os buracos e as laterais, além do patrolamento ao longo da estrada.

Por diversas vezes a rodovia da BR-435 foi alvo de protestos e cobranças por parte de políticos e por parte dos agricultores, proprietários de veículos de transporte de cargas e da população que habita aquela região, devido à falta de manutenção. A rodovia, também foi objeto de solicitações e pedido de providencias dos políticos da região que reivindicam a recuperação da pavimentação asfáltica.

De acordo com o residente do DER engenheiro Lucas Poletto, em parceria com DER e agricultores, fizeram uma força tarefa para acelerar os serviços da rodovia, para garantir o transito e o escoamento da produção agrícola da região e atender aos moradores que trafegam todos os dias pelo local.

O residente do DER agradece aos agricultores como o senhor João Balaban que fez a doação do cascalho e ao agricultor Volmar Duda que atendeu com as refeições para os funcionários.

FONTE: WILMER G. BORGES

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

Comments

comments