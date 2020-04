GOVERNADOR MARCOS ROCHA NÃO SABE O QUE ACONTECE EM SEU GOVERNO; SEDAM SUSPENDE PESCA ESPORTIVA POR 120 DIAS

Porto Velho, RO – A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) publicou a Portaria n 121, de 17 de abril de 2020, proibindo por 120 dias, a pesca esportiva e recreativa, inclusive a modalidade Pesque e Solte, em Rondônia pelo prazo de 120 dias.

A medida pegou o governador Marcos Rocha de surpresa e classificou a decisão como absurda e que não gostou da decisão unilateral. Ao tomar conhecimento do ato, o chefe do Executivo disse que irá ter uma conversa com o titular da pasta para que ele faça outro ato revogando a suspensão.

“É um absurdo, uma Portaria dessa sem dar conhecimento para mim. Se eu que tô lutando aqui para poder abrir o comércio, lógico com as pessoas usando máscaras, usando a higiene adequada, não faz sentido fechar ou proibir a prática esportiva ou limitar o número de pessoas. Tô mandando faaer um documento revogando esse documento. Tô chateado à beça”, disse o governador em áudio para os jornais da capital.

A Sedam não deixou claro os motivos da proibição, mas faz menção aos dois decretos do Governo do Estado que dispôs e o que decretou Estado de Calamidade Pública para fins de enfrentamento ao Coronavírus (Covid – 19). As regiões onde estão localizados os maiores pontos de pesca, por exemplo, em Porto Velho, que concentra 90% dos casos do Covid – 19, se localizam nos distritos ribeirinhos (como a região do Baixo Madeira) e zona rural (região de Jacy-Paraná).

São regiões que atraem muitos turistas, inclusive os que vêm de outros estados, o que poderia tornar a atividade potencialmente perigosa para o Estado e para os moradores desses distritos e estâncias turísticas espalhados por toda Rondônia. O viés dessa proibição é a questão do turismo, que sempre gera emprego e renda para as populações tradicionais desses locais, pousadas, restaurantes, e lojas de pesca e navegação especializadas nesse segmento.

Marcos Rocha tem criticado muito os sites jornalísticos que criticam seu Governo, mas anda dando muitas brechas para que isso aconteça. A Portaria da Sedam é uma dessas brechas. Os jornais apenas publicam as ações e deslizes para informar a população, mas são vistos como opositores ferrenhos à administração estadual. Porque será que quando os sites publicam as ações positivas do Governo Marcos Rocha (PSL-RO), não recebem elógios, apesar de não estar buscando elogios -, um governo que erra muito é impossível de não ser criticado.

Afinal, quem baixou a Portaria foi um preposto do Executivo e não jornalistas.

Fonte: O OBSERVADOR

DA REDAÇÃO DO HOJERONDONIA

